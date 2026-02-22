Sion domine Young Boys avec un triplé de Nivokazi

Dominateur contre Young Boys (3-1), le FC Sion a frappé un grand coup dimanche à Tourbillon ...
Sion domine Young Boys avec un triplé de Nivokazi

Sion domine Young Boys avec un triplé de Nivokazi

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Dominateur contre Young Boys (3-1), le FC Sion a frappé un grand coup dimanche à Tourbillon. Grâce à un triplé de Rilind Nivokazi, les Valaisans reviennent provisoirement à trois points du podium.

L'attaquant kosovar, qui n'avait plus marqué depuis le 7 décembre, a frappé dès la 15e après un bon travail d'Ilyas Chouaref. Liam Chipperfield s'était vu refuser un but par la VAR un peu plus tôt lors d'un début de match totalement à l'avantage des Sédunois.

Très remuant, Chouaref a obtenu un penalty à la 42e mais Chipperfield a buté sur le portier bernois Marvin Keller. A l'affût, Nivokazi a été le plus prompt sur le rebond pour marquer le 2-0.

Après une brève réaction d'YB, symbolisée par la réduction du score de Joël Monteiro (52e), l'avant-centre sédunois a assuré le succès des siens à la 77e.

Grâce à cette victoire Sion prend quatre points d'avance sur son adversaire du jour, toujours autant décevant cette saison malgré un effectif alléchant. Les Valaisans lorgnent même sur le podium en attendant le match de Lugano (3e) contre Lausanne dimanche (16h30).

/ATS
 

Actualités suivantes

Battu à Lugano, Lausanne ne sait plus gagner

Battu à Lugano, Lausanne ne sait plus gagner

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 18:31

Sion accueille YB, Lausanne à Lugano

Sion accueille YB, Lausanne à Lugano

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 17:23

Le FCZ remporte le derby de la Limmat

Le FCZ remporte le derby de la Limmat

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 17:23

Akanji marque, l'Inter Milan s'envole en tête de la Serie A

Akanji marque, l'Inter Milan s'envole en tête de la Serie A

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 17:22

Articles les plus lus

Tenu en échec par Saint-Gall, Servette continue de patiner

Tenu en échec par Saint-Gall, Servette continue de patiner

Football    Actualisé le 21.02.2026 - 20:09

Akanji marque, l'Inter Milan s'envole en tête de la Serie A

Akanji marque, l'Inter Milan s'envole en tête de la Serie A

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 17:22

Sion accueille YB, Lausanne à Lugano

Sion accueille YB, Lausanne à Lugano

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 17:23

Le FCZ remporte le derby de la Limmat

Le FCZ remporte le derby de la Limmat

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 17:23

Tenu en échec par Saint-Gall, Servette continue de patiner

Tenu en échec par Saint-Gall, Servette continue de patiner

Football    Actualisé le 21.02.2026 - 20:09

Akanji marque, l'Inter Milan s'envole en tête de la Serie A

Akanji marque, l'Inter Milan s'envole en tête de la Serie A

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 17:22

Le FCZ remporte le derby de la Limmat

Le FCZ remporte le derby de la Limmat

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 17:23

Monaco s'impose chez le leader de Ligue 1 avec un but de Zakaria

Monaco s'impose chez le leader de Ligue 1 avec un but de Zakaria

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 17:23

Conference League: Lausanne s'en sort bien à Olomouc

Conference League: Lausanne s'en sort bien à Olomouc

Football    Actualisé le 19.02.2026 - 20:55

L'heure de la dernière chance pour Servette

L'heure de la dernière chance pour Servette

Football    Actualisé le 21.02.2026 - 04:09

Tenu en échec par Saint-Gall, Servette continue de patiner

Tenu en échec par Saint-Gall, Servette continue de patiner

Football    Actualisé le 21.02.2026 - 20:09

Monaco s'impose chez le leader de Ligue 1 avec un but de Zakaria

Monaco s'impose chez le leader de Ligue 1 avec un but de Zakaria

Football    Actualisé le 22.02.2026 - 17:23