Sion écrase Lausanne à Tourbillon

Le FC Sion a signé une probante victoire dimanche face au Lausanne-Sport (3-0). Les Valaisans se rapprochent du haut du classement de Super League à l'heure de la séparation en deux groupes.

Ce derby romand a été marqué par un hommage aux jeunes du FC Lutry victimes du drame de Crans-Montana. Avant le coup d'envoi, Christian Constantin, président du FC Sion, et Vincent Steinmann, directeur général du LS, ont remis un maillot commémoratif au président du FC Lutry.

Cette cérémonie s'est déroulée sous les yeux de l'ambassadeur d'Italie Gian Lorenzo Cornado, de Clément Leclerc, consul de France à Genève, et du conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay. Une soixantaine de membres du FC Lutry ont assisté à cette rencontre en tant qu'invités.

Une défense lausannoise à la rue

Côté sportif, la rencontre s'est décantée en deuxième période. Les Sédunois ont concrétisé leur domination dès la 57e, Benjamin Kololli profitant d'une passe en retrait mal dosée de Brandon Soppy.

La défense lausannoise a ensuite pris l'eau en concédant deux penaltys. Ali Kabacalman a raté le sien (60e), laissant le LS dans le match, avant qu'Ilyas Chouaref ne tremble pas dix minutes plus tard après une faute de Soppy (70e).

Sion a même ajouté un troisième but face à une défense aux abois. Il est venu du pied droit de Franck Surdez, qui a marqué pour la première fois depuis son retour en Suisse (74e).

Avec cette victoire, Sion peut voir vers le haut et rêver d'une qualification européenne, alors qu'il s'apprête à affronter les cinq autres membres du Championship Group. Dans le camp lausannois, la question est désormais de savoir si Peter Zeidler va terminer la saison sur le banc...

Servette tenu en échec à Berne

Servette est de son côté passé proche d'une troisième victoire consécutive sur la pelouse des Young Boys (1-1). Les Grenat ont toutefois confirmé qu'ils étaient bien sur une trajectoire opposée à celle du LS en cette fin de saison.

Le SFC peut avoir des regrets, car il a mené 1-0 après le premier but de Thomas Lopes (19 ans) en Super League, sur un excellent centre de l'indispensable Junior Kadile (56e). Mais YB a égalisé à la 71e grâce à un penalty transformé par l'ex-Servettien Chris Bedia.

St-Gall perd deux points

En déplacement à Lucerne, Saint-Gall a de son côté été contraint au match nul (2-2), et perd une occasion de se rapprocher un peu de Thoune, qui n'a pas joué samedi à Bâle - le match a été renvoyé en raison d'un incendie au Parc St-Jacques. Les Brodeurs comptent désormais 11 points de retard sur le leader.

Menés 1-0 puis 2-1, Saint-Gall a égalisé par deux fois grâce à Aliou Baldé (73e/87e). Les buts lucernois ont été marqués par Andrej Vasovic (10e) et Lars Villiger (77e).

/ATS