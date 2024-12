Sion et Yverdon face à un grand défi

Sion et Yverdon sont en lice mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Les Valaisans se rendent à Bâle (20h15), leader de Super League, et les Nord-Vaudois accueillent Lugano (20h30).

Le défi est grand pour le FC Sion, qui ne s'est plus imposé dans la cité rhénane depuis le 7 juin 2015 en... Coupe de Suisse. Ce jour-là, les Sédunois soulevaient pour la 13e fois le trophée au terme d'un match remporté 3-0.

Cette saison, les deux équipes se sont déjà affrontées une fois à Tourbillon et la rencontre a accouché d'un match nul (1-1). Depuis, les Bâlois ont pris leurs aises en Super League et sont en tête du classement, avec un point d'avance sur Lugano et Servette.

Yverdon - Lugano, acte III

Yverdon retrouve de son côté Lugano pour la troisième fois en un mois et demi. Vainqueur 2-0 à domicile face aux Tessinois fin octobre, les Nord-Vaudois ont ensuite perdu début novembre au Cornaredo (2-0).

Défaits par Lucerne sur leur pelouse samedi (1-0), les hommes d'Alessandro Mangiarratti sont à la peine en championnat. Mais ils pourraient profiter de la fatigue des Luganais, qui ont joué jeudi en Conference League et dimanche à Genève, où ils ont subi la loi de Servette (3-0).

