Sion opposé au BATE Borisov

Le FC Sion connaît son adversaire pour le 2e tour de qualification de la Conference League ...
Sion opposé au BATE Borisov

Sion opposé au BATE Borisov

Photo: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Le FC Sion connaît son adversaire pour le 2e tour de qualification de la Conference League. Les Valaisans affronteront le BATE Borisov les 23 et 30 juillet.

Le vainqueur de la Coupe de Biélorussie s'est imposé face à Elbasani, en Albanie, lors du 1er tour. Après un nul 1-1 à l'aller et 120 minutes sans but au retour, le Suisse Yoan Epitaux a manqué le tir décisif lors de la séance de tirs au but. Le défenseur de 25 ans vient de quitter Neuchâtel Xamax pour rejoindre Elbasani cet été.

Lugano entrera également en lice lors du 2e tour de qualification. Les Tessinois connaissent toutefois déjà leur adversaire depuis le tirage au sort et affronteront les Kosovars de Dukagjini.

/ATS
 

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