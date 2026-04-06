Sion se rit de GC

Sion a remporté une belle victoire à Zurich lors de la 32e journée de Super League. Les Valaisans ...
Sion se rit de GC

Sion se rit de GC

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Sion a remporté une belle victoire à Zurich lors de la 32e journée de Super League. Les Valaisans ont dominé GC 4-0.

Les hommes de Didier Tholot ont directement pris les commandes en ouvrant la marque dès la 3e par Nikovazi d'une tête à bout portant après une belle passe de Surdez.

Face à des Sauterelles relativement inoffensives, les Sédunois ont toutefois dû attendre la 66e pour doubler la mise grâce à Liam Chipperfield, très bien servi par Chouaref. Le 3-0 est tombé à la 74e des pieds de Kabacalman sur penalty.

Le triomphe valaisan fut total à la 90e lorsque Winsley Boteli a inscrit son sixième but cette saison pour le 4-0 après un joli crochet et une frappe légèrement déviée dans le but par un défenseur zurichois.

Cette victoire permet aux hommes de Didier Tholot de prendre la 5e place à YB et de revenir à quatre longueurs de Bâle. GC enchaîne lui un cinquième revers de rang et possède cinq points d'avance sur la lanterne rouge Winterthour dans un classement où l'on retrouve les trois clubs zurichois en fond de cale.

/ATS
 

Actualités suivantes

Sion chez les Grasshoppers pour voir vers le haut

Sion chez les Grasshoppers pour voir vers le haut

Football    Actualisé le 06.04.2026 - 04:03

L'Inter surclasse l'AS Rome et entrevoit le titre

L'Inter surclasse l'AS Rome et entrevoit le titre

Football    Actualisé le 05.04.2026 - 23:01

Douloureuse défaite pour le Real Madrid

Douloureuse défaite pour le Real Madrid

Football    Actualisé le 04.04.2026 - 23:07

Super League: Bâle concède le nul malgré un excellent Shaqiri

Super League: Bâle concède le nul malgré un excellent Shaqiri

Football    Actualisé le 04.04.2026 - 22:33

Articles les plus lus

SL: Lausanne se relance face à la lanterne rouge Winterthour

SL: Lausanne se relance face à la lanterne rouge Winterthour

Football    Actualisé le 04.04.2026 - 20:03

Super League: Bâle concède le nul malgré un excellent Shaqiri

Super League: Bâle concède le nul malgré un excellent Shaqiri

Football    Actualisé le 04.04.2026 - 22:33

Super League: Bâle concède le nul malgré un excellent Shaqiri

Super League: Bâle concède le nul malgré un excellent Shaqiri

Football    Actualisé le 04.04.2026 - 23:07

L'Inter surclasse l'AS Rome et entrevoit le titre

L'Inter surclasse l'AS Rome et entrevoit le titre

Football    Actualisé le 05.04.2026 - 23:01

Alisha Lehmann et Irina Fuchs sont forfait

Alisha Lehmann et Irina Fuchs sont forfait

Football    Actualisé le 04.04.2026 - 11:21

Coupe d'Angleterre: Liverpool coule à pic face à City

Coupe d'Angleterre: Liverpool coule à pic face à City

Football    Actualisé le 04.04.2026 - 16:05

Bundesliga: Johan Manzambi s'illustre face au Bayern

Bundesliga: Johan Manzambi s'illustre face au Bayern

Football    Actualisé le 04.04.2026 - 17:39

SL: Lausanne se relance face à la lanterne rouge Winterthour

SL: Lausanne se relance face à la lanterne rouge Winterthour

Football    Actualisé le 04.04.2026 - 20:03