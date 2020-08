Sion tente le pari Fabio Grosso

Un Italien part, un autre arrive au FC Sion. Pour succéder à Paolo Tramezzani, Christian Constantin a porté son dévolu sur Fabio Grosso comme nouvel entraîneur.

Cela se pressentait: Tramezzani, un peu trop gourmand, ne poursuivra pas son aventure à la tête du club sédunois. Les deux parties se disaient pourtant prêtes à poursuivre leur collaboration, après que l'Italien a rempli sa mission en sauvant Sion au terme de la saison régulière, s'évitant même un barrage périlleux. Le second passage de Tramezzani à Sion s'arrêtera donc là, en laissant un souvenir plus heureux que lors de son premier engagement trois ans plus tôt.

Reste à savoir s'il laissera un héritage à son successeur, lequel est donc Fabio Grosso. C'est un pari, un nouveau pour Christian Constantin. Pas aussi fou que lorsque celui-ci avait nommé l'encore joueur Gennaro Gattuso à la tête de son équipe en 2013, mais pas loin non plus. Fabio Grosso, qui sera présenté mercredi à l'occasion de la reprise de l'entraînement a tout juste un peu plus d'expérience en tant qu'entraîneur, mais il reste dans les mémoires surtout pour son passé de joueur, avec le titre de champion du monde en 2006. Il y avait inscrit le but de la qualification en demi-finale contre l'Allemagne (2-0), avant de transformer le penalty décisif face à la France en finale.

Une expérience limitée

Sur un banc, en revanche, la gloire fuit encore l'ancien latéral gauche, aujourd'hui âgé de 42 ans. Après avoir commencé sa carrière en tant qu'entraîneur de l'équipe réserve de la Juventus en 2014, Grosso s'est confronté aux adultes à partir de la saison 2017-18. En Serie B, deux fois. Une saison avec Bari, où il a participé aux barrages de promotion, puis une autre avec l'Hellas Vérone, duquel il s'est fait remercier à quelques journées de la fin.

La saison passée, l'ex-joueur de l'Inter Milan et l'Olympique Lyonnais était passé par Brescia. Cela n'a duré que trois matchs, au mois de novembre. Le temps de perdre chacune de ses rencontres et de se voir prié de partir. Autant dire que le CV de Grosso n'a rien d'extraordinaire. En Italie, son niveau interroge. Le défi qui se présente à lui peut être l'occasion de lancer vraiment sa carrière.

Avec quelle équipe?

Même s'il y a sans doute mieux que le FC Sion pour se faire un nom, au vu de la fragilité du poste. D'autant qu'il faudra recréer une équipe, certains cadres étant partis ou s'apprêtant à le faire. Pajtim Kasami avait déjà laissé entendre à la fin du dernier championnat que son départ serait certain. Depuis, Quentin Maceiras, libre, a signé à Young Boys.

Reste que Grosso peut déjà compter sur deux recrues (qu'il n'a pas choisies), avec Geoffroy Serey Dié et Gaëtan Karlen. Ceux-ci avaient signé début juillet avec Sion en provenance de Neuchâtel Xamax, mais n'avaient pas été qualifiés pour terminer la saison sous leurs nouvelles couleurs. Qui seront ceux qui les épauleront? Quelle équipe pourra monter le nouvel entraîneur? Autant d'interrogations qui devront être rapidement levées, alors que la Super League reprend dans moins de trois semaines.

