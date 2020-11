Six matches reprogrammés avant Noël

Six des sept matches de Super League ayant dû être reportés en raison du coronavirus ont été reprogrammés par la SFL. Le derby Sion-Servette fait partie du lot et se jouera le mercredi 25 novembre.

La SFL a d'ailleurs décidé d'organiser ces six rencontres lors de soirées de Ligue des champions, à chaque fois à 18h15. Sion-Servette (5e journée) se déroulera le même soir que Bâle-Lausanne, qui avait déjà été reprogrammé.

Trois rencontres de la 6e journée (Lausanne-Vaduz, Servette-Zurich et Lucerne-Sion) auront lieu le 2 décembre, et deux parties de la 7e journée (Bâle-Sion et Vaduz-Servette) se disputeront le 9 décembre. Seul le match Lugano-Young Boys n'a pas encore été reprogrammé. Il ne se jouera pas en 2020 en raison de la participation des Bernois à la phase de poules de l'Europa League.

La Swiss Football League a par ailleurs annoncé les horaires des journées 10 à 14, les dernières prévues avant la pause hivernale. Servette et Sion se retrouveront le jeudi 17 décembre à 20h30 dans le cadre de la 12e journée, en terre genevoise. La 14e journée se jouera les 22 et 23 décembre.

/ATS