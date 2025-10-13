Slovénie - Suisse: Djibril Sow remplace Fabian Rieder

Djibril Sow sera sur le terrain au coup d'envoi de Slovénie - Suisse lundi soir à Ljubljana (20h45). Il remplace Fabian Rieder, titulaire lors des trois derniers matches, au milieu du terrain.

C'est le seul changement opéré par le sélectionneur Murat Yakin par rapport à l'équipe qui a débuté face à la Suède (2-0) et contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0) en septembre. Djibril Sow est ainsi récompensé pour sa bonne entrée vendredi à Solna, où il avait obtenu un penalty transformé par Granit Xhaka.

Le milieu du FC Séville sera accompagné par les indispensables Xhaka et Remo Freuler à mi-terrain. Le trio d'attaque est inchangé: Breel Embolo, Dan Ndoye et Ruben Vargas tenteront de trouver la faille après avoir été muselés en Suède.

Gregor Kobel, qui vise en Slovénie un cinquième blanchissage consécutif sera accompagné de Manuel Akanji et Nico Elvedi. Comme lors des derniers matches, Silvan Widmer et Ricardo Rodriguez occuperont les flancs de la défense suisse.

En face, le sélectionneur slovène Matjaz Kek reconduit le 4-4-2 qui avait cédé à Bâle, mais avec quatre nouveaux joueurs. Les deux stars slovènes Jan Oblak (gardien) et Benjamin Sesko (attaquant) sont toujours là.

La composition suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Ndoye, Embolo, Vargas.

La composition slovène: Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic, Janza; Karnicnik, Cerin, Elsnik, Horvat; Sesko, Sturm.

/ATS