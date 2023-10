Sombre soirée pour Shaqiri, Messi et Rooney

Coup d’arrêt pour le Chicago de Xherdan Shaqiri ! Après deux succès de rang, le Fire s’est incliné 2-0 à domicile devant Charlotte pour rater une occasion en or de se qualifier pour les play-off.

Auteurs d’une performance trop terne, Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers joueront leur destin le 21 octobre lors de la dernière journée avec une rencontre à l’extérieur contre New York City. Onzième de la Conférence Est désormais, le Fire n’a plus son destin entre les mains.

La messe est, en revanche, dite pour l’Inter Miami. Malgré le retour au jeu de Lionel Messi, les Floridiens ont été battus 1-0 sur leur pelouse par Cincinnati. Lionel Messi a été introduit à la 55e minute sans pouvoir toutefois insuffler l’élan espéré.

Enfin, Wayne Rooney a été démis de ses fonctions après la victoire inutile 2-0 de DC United devant New York City. La franchise de la capitale, qui livrait son dernier match, ne disputera pas les play-off. Cette élimination a été fatale à l'ancien buteur de Manchester United.

/ATS