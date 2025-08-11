Sonia Bermudez nommée nouvelle sélectionneuse de l'Espagne

Sonia Bermudez est la nouvelle sélectionneuse de l'équipe d'Espagne. Elle succède à Montse Tomé, dont le contrat n'a pas été renouvelé après la défaite en finale de l'Euro face à l'Angleterre.

Tomé, ancienne adjointe de Jorge Vilda, avait pris les rênes de la sélection espagnole dans un contexte tendu en septembre 2023, lorsque ce dernier avait été licencié pour son soutien à l'ex-président de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales, depuis condamné à une amende d'environ 10'000 francs pour agression sexuelle sur la joueuse Jenni Hermoso.

La Roja, championne du monde en titre, a connu des résultats mitigés sous ses ordres, avec une quatrième place aux Jeux olympiques de Paris 2024 et une Ligue des nations remportée en 2024 face à la France. Archifavorites de l'Euro 2025, les Ibériques ont chuté en finale face à l'Angleterre après avoir notamment mis fin au parcours de la Suisse en quart de finale.

Agée de 40 ans, Bermudez entraînait jusqu'à présent la sélection M23 espagnole. Cette ancienne attaquante a disputé 63 matches sous le maillot de la Roja durant sa carrière de joueuse.

/ATS