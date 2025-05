Stroppa retire sa candidature, Knäbel seul en lice

Sandro Stroppa, président de la Ligue Amateur, ne se présentera pas à l'élection du nouveau président central de l'ASF lors de l'assemblée des délégués le 24 mai.

Le candidat de la Swiss Football League Peter Knäbel est donc seul en lice.

'Après mûre réflexion et en accord avec mes proches, j'ai décidé de retirer ma candidature à la présidence de l'ASF', a expliqué dans un communiqué Sandro Stroppa, président de longue date de la Ligue Amateur et membre du comité directeur de l'ASF, tout en assurant son soutien total à Peter Knäbel.

'Suite à la décision prise le week-end dernier par la Première Ligue de soutenir Peter Knäbel lors de l'élection, deux des trois sections de l'ASF se sont prononcées en faveur de mon adversaire', a poursuivi Stroppa, dont les chances d'être élu se sont considérablement réduites ces derniers jours.

'En tant que président de la Ligue Amateur, je soutiendrai désormais pleinement mon estimé collègue Peter Knäbel, en collaboration avec les associations régionales. Avec lui comme nouveau président et grâce à une collaboration constructive avec les trois divisions de l'association, l'ASF peut ainsi aborder l'avenir avec succès', a-t-il encore souligné.

Peter Knäbel, qui possède la double nationalité suisse et allemande, bénéficie d'une solide expérience à tous les niveaux du football. Ancien joueur et entraîneur, il a oeuvré en tant que directeur technique de l'ASF de 2009 à 2014, avant de rejoindre l'équipe dirigeante du SV Hambourg puis celle de Schalke. Il succédera à deux hommes issus du camp amateur, Peter Gilliéron (2009-2019) et Dominique Blanc.

