Suède: Graham Potter nommé sélectionneur

L'Anglais Graham Potter (50 ans) a été nommé sélectionneur de la Suède. Son contrat court jusqu'à fin mars, mais il sera automatiquement prolongé en cas de qualification pour la Coupe du monde.

Potter succède au Danois Jon Dahl Tomasson, limogé en raison des mauvais résultats des Suédois dans le groupe B de qualification où ils sont classés derrière la Suisse et le Kosovo. Le nouveau sélectionneur a pour sa part été remercié par West Ham à fin septembre après cinq défaites en six matches de championnat.

Graham Potter a par le passé aussi dirigé notamment Brighton et Chelsea. Il avait débuté sa carrière d'entraîneur en Suède avec Österdunds FK, qu'il a mené de la 4e division à l'élite et à une victoire en Coupe de Suède en 2017.

