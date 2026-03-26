Suisse - Allemagne: jusqu'à onze changements autorisés

Le souhait de Murat Yakin s'est réalisé: il pourra effectuer jusqu'à 11 changements lors du match amical contre l'Allemagne vendredi à Bâle (20h45). L'occasion de tester un maximum de joueurs.

L'International Football Association Board (IFAB) a en effet décidé que huit changements pourraient désormais être effectués lors des matches amicaux internationaux. Si les deux équipes sont d'accord, elles peuvent même autoriser onze changements, ce qui sera le cas pour ce Suisse - Allemagne.

'Nous avons la possibilité de faire sortir tous les joueurs de champ, c'est un gros avantage mais cela nécessitera une bonne organisation pour ne pas trop perdre le rythme du match', a déclaré Yakin jeudi en conférence de presse.

L'entraîneur bâlois se réjouit qu'un tel match de préparation puisse permettre de voir beaucoup de joueurs à l'oeuvre. 'Ce sont les deux dernières occasions (réd: avec le match de mardi en Norvège) pour certains de se montrer avant la sélection pour la Coupe du monde', a-t-il rappelé.

Un onze de départ habituel

Le sélectionneur a précisé que ce seront 'les meilleurs' qui débuteront, 'ceux qui le méritent et qui ont participé aux qualifications'. Mais il entend bien profiter de tous les changements à sa disposition: 'Il y en aura à la mi-temps, après 60 et après 70 minutes.'

Si la Suisse devrait débuter dans son système de prédilection à quatre défenseurs, il n'est pas impossible de la voir passer à une charnière à trois durant la rencontre. Cela permettrait enfin de voir le Genevois Denis Zakaria à l'oeuvre en défense, une option que Murat Yakin essaie de mettre en place depuis plusieurs mois.

/ATS