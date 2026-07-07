Suisse - Colombie: Jashari et Rieder titulaires, Vargas sur le banc

En l'absence de Johan Manzambi, Murat Yakin fait confiance à Ardon Jashari et Fabian Rieder ...
Suisse - Colombie: Jashari et Rieder titulaires, Vargas sur le banc

Suisse - Colombie: Jashari et Rieder titulaires, Vargas sur le banc

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

En l'absence de Johan Manzambi, Murat Yakin fait confiance à Ardon Jashari et Fabian Rieder pour le 8e de finale de la Coupe du monde entre la Suisse et la Colombie. Ruben Vargas est sur le banc.

Le sélectionneur a fait le choix de renforcer son milieu de terrain en alignant Jashari en plus de Granit Xhaka et Remo Freuler. A moins que le joueur de l'AC Milan n'évolue aussi haut que Manzambi (forfait en raison d'une contusion au genou) lors des deux derniers matches.

Touché lundi à l'entraînement, Ruben Vargas est bien présent sur la feuille de match, mais commencera sur le banc des remplaçants. Rieder devrait prendre son rôle sur l'une des ailes, à l'opposé de Dan Ndoye. Breel Embolo sera comme d'habitude à la pointe de l'attaque.

La défense est inchangée: Denis Zakaria est une nouvelle fois titulaire au poste de latéral droit, avec la paire de centraux Akanji-Elvedi et Ricardo Rodriguez à gauche. Gregor Kobel gardera quant à lui le but suisse.

La composition de la Suisse: Kobel; Zakaria; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Jashari; Ndoye, Embolo, Rieder.

La composition de la Colombie: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma; Arias; Rodriguez, Suarez, Diaz.

/ATS
 

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