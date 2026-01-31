Super League: Lausanne-Sport battu chez la lanterne rouge

Winterthour a battu le Lausanne-Sport 2-1 lors de la 22e journée de Super League. Les Vaudois ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Winterthour a battu le Lausanne-Sport 2-1 lors de la 22e journée de Super League. Les Vaudois ont ainsi égaré trois points très précieux dans la lutte pour figurer du bon côté de la barre.

La lanterne rouge a pris les devants dès la 4e par Jankewitz et aurait pu creuser l'écart en plusieurs circonstances avant la pause. Amorphe, le LS a balbutié son jeu au point que Peter Zeidler, visiblement agacé, a effectué trois changements à la reprise.

Le LS a toutefois égalisé par Mollet à la 55e, sur sa première frappe cadrée. Mais faute de pouvoir prendre l'avantage, les visiteurs ont été surpris par une réussite de Golliard (74e). Après avoir entamé 2026 avec deux succès en déplacement, les Lausannois viennent de prendre un point seulement en affrontant l'avant-dernier (Grasshopper) et le dernier du classement. Cela pourrait leur coûter cher à l'heure du décompte final au terme de la 33e journée.

Avec ce succès, son troisième de la saison, Winterthour s'est offert une lueur d'espoir.

/ATS
 

