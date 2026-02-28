Super League: Lausanne-Sport veut renouer avec la victoire

En Super League, le Lausanne-Sport reçoit Bâle dès 14h00 pour le compte de la 27e journée. Les Vaudois doivent s'imposer pour se rapprocher de la barre.

Après leur élimination européenne jeudi, les Lausannois n'ont plus que le championnat à jouer. Ils restent sur six matches sans victoire en Super League: une réaction est attendue.

Dès 16h30, les Young Boys n'auront pas le droit à l'erreur lors de la venue du FC Zurich. Les deux clubs bataillent pour figurer dans le top 6. Enfin, l'avant-dernier Grasshopper recevra Lugano.

/ATS