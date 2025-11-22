Super League: Lausanne à Saint-Gall, Sion reçoit le FCZ

Lausanne et Sion, qui s'étaient quittés sur un 0-0 lors de la dernière journée, retrouvent ...
Super League: Lausanne à Saint-Gall, Sion reçoit le FCZ

Super League: Lausanne à Saint-Gall, Sion reçoit le FCZ

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Lausanne et Sion, qui s'étaient quittés sur un 0-0 lors de la dernière journée, retrouvent la Super League dimanche. Le LS se déplace à Saint-Gall, tandis que les Sédunois reçoivent le FCZ.

Quatre jours avant un périlleux voyage à Poznan en Conference League, les Vaudois veulent retrouver la victoire en championnat (16h30). Les joueurs de Peter Zeidler peuvent profiter de la méforme des Brodeurs, battus lors de leurs deux précédentes sorties (3-2 à Sion, 4-1 contre YB).

Sion veut surtout rester du bon côté de la barre dans cette Super League très serrée derrière le cavalier seul du leader thounois. La troupe de Didier Tholot devra toutefois se méfier du réveil du FC Zurich (14h00), qui a mis fin à sa série de cinq défaites avant la trêve internationale en battant Lucerne (3-2).

Au Letzigrund (16h30), le FC Bâle de Xherdan Shaqiri doit battre Grasshopper pour espérer se rapprocher un peu du FC Thoune.

/ATS
 

Actualités suivantes

Super League: Lugano fait chuter le leader Thoune à 10 contre 11

Super League: Lugano fait chuter le leader Thoune à 10 contre 11

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 22:35

Rennes - Monaco: Embolo buteur, Zakaria expulsé, Pogba de retour

Rennes - Monaco: Embolo buteur, Zakaria expulsé, Pogba de retour

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 21:07

Super League: Servette ramène un point de Lucerne

Super League: Servette ramène un point de Lucerne

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 20:01

Retour au Camp Nou réussi pour le Barça

Retour au Camp Nou réussi pour le Barça

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 18:35

Articles les plus lus

Retour au Camp Nou réussi pour le Barça

Retour au Camp Nou réussi pour le Barça

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 18:35

Super League: Servette ramène un point de Lucerne

Super League: Servette ramène un point de Lucerne

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 20:01

Premier League: Liverpool sombre à domicile contre Nottingham

Premier League: Liverpool sombre à domicile contre Nottingham

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 20:45

Rennes - Monaco: Embolo buteur, Zakaria expulsé, Pogba de retour

Rennes - Monaco: Embolo buteur, Zakaria expulsé, Pogba de retour

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 21:07

Bundesliga: Manzambi marque, mais Olise flambe

Bundesliga: Manzambi marque, mais Olise flambe

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 17:43

Retour au Camp Nou réussi pour le Barça

Retour au Camp Nou réussi pour le Barça

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 18:35

Super League: Servette ramène un point de Lucerne

Super League: Servette ramène un point de Lucerne

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 20:01

Premier League: Liverpool sombre à domicile contre Nottingham

Premier League: Liverpool sombre à domicile contre Nottingham

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 20:45