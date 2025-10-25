Super League: Lausanne face au défi bâlois, Servette reçoit Lugano

Photo: KEYSTONE/EPA/DOMENIC AQUILINA

Lausanne accueille Bâle ce dimanche pour la 10e journée de Super League (16h30). À Genève, Servette tentera de renouer avec le succès face à un FC Lugano en pleine bourre (16h30).

Trois jours après leur déplacement à Malte et leur succès face aux Hamrun Spartans 1-0 en Conference League, les hommes de Peter Zeidler affrontent le FC Bâle, qui a lui connu un coup d'arrêt à Lyon jeudi en perdant 2-0. Les Rhénans restaient pourtant sur trois victoires convaincantes, notamment face au Vfb Stuttgart 2-0 lors de leur précédente rencontre d'Europa League.

Au Stade de Genève, les Grenats peuvent relever la tête face à Lugano, eux qui restent sur deux défaites d'affilée en championnat face à Bâle et Thoune. En face, la troupe de Jocelyn Gourvennec aura des Tessinois vainqueurs de leurs trois derniers matches, et donc en pleine confiance.

La troisième rencontre de la journée (14h00) verra s'affronter YB, vainqueur de Ludogorets jeudi en Europa League, et le FC Zurich, qui s'est séparé de son entraîneur van der Gaag le même jour.

/ATS
 

