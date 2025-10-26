Super League: Lausanne torpille Bâle à la Tuilière

La mayonnaise continue de prendre à la Tuilière. Dans son stade, le Lausanne-Sport n'a fait qu'une bouchée de Bâle dimanche lors de la 10e journée de Super League (5-1). Theo Bair a marqué un doublé.

Trois semaines après en avoir déjà passé cinq aux Young Boys, le LS a réussi un nouveau festival devant son public. Sur leur terrain synthétique, les joueurs de Peter Zeidler semblent devenus irrésistibles depuis leur victoire 3-0 contre les Islandais de Breidablik en ouverture de la Conference League.

Comme face à YB, Lausanne a pu compter sur Theo Bair pour débloquer la situation. L'avant-centre canadien, qui avait inscrit un triplé face aux Bernois, a frappé deux fois dimanche. Il a ouvert le score après une mauvaise relance du Bâlois Jonas Adjetey (6e) et a marqué le 3-0 en déviant un corner avec son genou droit (35e). En neuf matches depuis son arrivée à Lausanne, Bair a déjà marqué sept buts.

Olivier Custodio, buteur sur penalty (17e), le prodige malien Gaoussou Diakité (20 ans), auteur d'un fantastique numéro au retour des vestiaires (55e) et Alban Ajdini (67e), qui n'avait pas encore marqué cette saison en Super League, ont, eux aussi, participé à la fête. Bâle a juste pu sauver l'honneur sur penalty (85e Traoré).

Malgré cette impressionnante victoire contre le champion en titre, Lausanne ne bouge pas de la 9e place. Les Vaudois, invaincus depuis huit matches toutes compétitions confondues, reviennent toutefois à deux points du 6e rang et à six longueurs de Bâle, 3e.

Ayé relance Servette

Servette a aussi profité d'un doublé de son avant-centre titulaire pour s'imposer dimanche face à Lugano (2-1). Florian Ayé a relancé les Grenat, battus lors de leurs deux dernières sorties en Super League.

Le Français a frappé dès la 11e minute au Stade de Genève avant que les Tessinois n'égalisent grâce à un joli coup-franc direct d'Anto Grgic (37e). Ayé a offert les trois points au SFC en fin de match (82e), mettant fin au passage à la belle série de Lugano, qui restait sur trois victoires consécutives.

