Super League: Lucerne éteint Bâle au Parc St-Jacques

Lucerne a maîtrisé un FC Bâle entreprenant en s'imposant 2-1 lors de la 7e journée de Super ...
Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Lucerne a maîtrisé un FC Bâle entreprenant en s'imposant 2-1 lors de la 7e journée de Super League. Au Parc St-Jacques, les Rhénans n'ont pas su rebondir après leur défaite en Europa League mercredi.

Alors que Lucerne venait de concéder l'égalisation par Schmid (53e), les protégés de Mario Frick ont pu compter sur Ferreira pour reprendre l'avantage à peine deux minutes plus tard. L'équipe de Ludovic Magnin n'est ensuite pas parvenue à s'offrir d'occasion franche pour arracher le nul.

À l'entame du match, Bâle s'est montré proactif devant la lucarne adverse, mais c'est bien Lucerne qui a ouvert la marque avec Owusu à la 15e. Grbic a même cru tuer le suspense à la 44e, mais la VAR a confirmé que son but était hors-jeu.

/ATS
 

