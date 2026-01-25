Super League: Ludovic Magnin poussé vers la sortie à Bâle

L'entraîneur de Bâle Ludovic Magnin a été relevé de ses fonctions ce lundi, a communiqué le club de Super League. Le match gagné la veille 4-3 face au FC Zurich n'aura pas suffi à sauver le Vaudois.

Ludovic Magnin a été licencié 'en raison d'un manque de progression sportive', indique le communiqué du club. L'ex-entraîneur du Lausanne-Sport arrivé en début de championnat n'a pas réussi à répondre aux attentes de l'équipe, double championne de Suisse en titre. Son successeur n'est pas encore connu à ce stade.

Deux victoires en Europa League en 7 matches

Dès le début, il a dû faire face à une première déception lorsque Bâle a manqué la qualification pour la Ligue des champions. Les choses ne se sont pas non plus déroulées comme prévu en Europa League, où avec seulement deux victoires en sept matches, l'équipe est sur le point d'être éliminée de la compétition.

La médiocre performance lors du dernier match à Salzbourg (3-1) a probablement accéléré les choses, et a poussé les responsables du club à prendre la décision de poursuivre la saison avec un nouvel entraîneur. Les maigres résultats des dernières rencontres à domicile en championnat ont aussi pesé lourd: lors des cinq derniers matches au Parc St-Jacques, l'équipe a concédé quatre nuls et une défaite. Actuellement, le FCB occupe la 4e place du championnat, avec dix points de retard sur le leader Thoune.

/ATS