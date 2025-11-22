Super League: Lugano fait chuter le leader Thoune à 10 contre 11

Le leader au tapis ! Archi-dominateur en deuxième période, Thoune a fini par s'incliner 1-0 ...
Super League: Lugano fait chuter le leader Thoune à 10 contre 11

Super League: Lugano fait chuter le leader Thoune à 10 contre 11

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le leader au tapis ! Archi-dominateur en deuxième période, Thoune a fini par s'incliner 1-0 contre un Lugano réduit à dix samedi dans le cadre de la 14e journée de Super League.

Ce succès porte indéniablement la marque de Mattia Croci-Torti, l'entraîneur tessinois qui a su résister aux vents contraires ces derniers mois. Les introductions de Georgios Koutsias et Claudio Cassano à la 79e se sont avérées décisives, le premier servant le second pour l'ouverture du score luganaise sept minutes plus tard.

Le leader surprise du championnat, qui restait sur une série de six victoires consécutives, a pourtant eu de nombreuses occasions de faire la différence lors de la deuxième mi-temps. Mais Amir Saipi a multiplié les parades pour garder les Bianconeri dans le match.

Michael Heule (52e), Kastriot Imeri (56e) et Nils Reichmuth (69e) ont tous buté devant le portier du Kosovo. Et même l'expulsion d'Uran Bislimi à la 74e n'a pas suffi à faire plier les Tessinois.

Ces derniers ont désormais remporté six de leurs sept derniers matches de Super League et reviennent à neuf points de Thoune. Les joueurs de l'Oberland bernois finiront le week-end à la première place, mais ils ont déjà vu Young Boys revenir à six points. Bâle, qui affronte Grasshopper dimanche, pourrait faire de même.

/ATS
 

