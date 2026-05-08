Super League: Mauro Lustrinelli suspendu trois matches

Mauro Lustrinelli a écopé vendredi de trois matches de suspension en plus de celle déjà actée ...
Super League: Mauro Lustrinelli suspendu trois matches

Super League: Mauro Lustrinelli suspendu trois matches

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Mauro Lustrinelli a écopé vendredi de trois matches de suspension en plus de celui déjà acté face à Sion ce dimanche. Le coach de Thoune manquera par conséquent le premier match de la saison 2026/27.

L'entraîneur de l'équipe sacrée championne de Suisse dimanche dernier a été sanctionné au regard de 'propos injurieux envers l'arbitre' tenus à la 81e du match à Bâle comptant pour la 35e journée de Super League. Il peut encore faire opposition à cette décision, qui l'empêche d'assister aux dernières rencontres de la saison ainsi que du match de reprise du prochain championnat.

Si la présente décision entre en force, Lustrinelli sera seulement autorisé à assister à la remise du trophée de champion de Suisse au Wankdorf le 14 mai prochain. 'La suspension des officiels s’applique uniquement avant et pendant le match', a précisé la Swiss Football League dans un communiqué.

/ATS
 

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