Super League: Saint-Gall domine Servette 1-0

Servette a subi un deuxième revers consécutif en Super League. A Saint-Gall, les Genevois ont été battus 1-0 lors de la 31e journée sur une réussite de Drascher (48e).

Le déplacement dans l'est de la Suisse n'est jamais facile, et les Servettiens l'ont constaté une fois encore. Les hommes de Thomas Häberli ont payé cash un manque de réalisme en attaque: ils ont en effet eu quelques occasions de marquer, mais le dernier geste a fait défaut. Les Grenat stagnent au 2e rang, à un point de Bâle, qui reçoit Lugano en fin d'après-midi.

Saint-Gall, sur des contres, aurait pu l'emporter plus nettement. Geubbels et Akolo ont eux aussi galvaudé plusieurs balles de but. Mais au final, les Brodeurs ont obtenu la totalité de l'enjeu. Ils restent au 8e rang, à quatre points de Zurich (6e) et à une longueur du Lausanne-Sport.

