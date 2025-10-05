Super League: Servette battu 3-0 à domicile par Bâle

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Coup d'arrêt pour Servette, qui visait une troisième victoire d'affilée en Super League. Les Grenat ont été défaits 3-0 à domicile par Bâle lors de la 8e journée.

Les hommes de Jocelyn Gourvennec n'ont pas trouvé la clé pour faire douter un FCB qui n'a pas dû forcer son talent pour s'imposer grâce à des réussites d'Ajeti (5e) et Otele (41e/59e). Bâle remonte ainsi sur le podium provisoire avec 15 points, à égalité avec Saint-Gall, et une longueur derrière le leader Thoune.

Pris à froid

En première période, les Grenat ont été pris à froid par Ajeti dès la 5e. Oublié par la défense devant les buts, l'attaquant bâlois, déjé buteur jeudi contre Stuttgart en Europa League, a ouvert la marque sur un centre de Vouilloz.

Les Rhénans ont laissé la possession aux Genevois, mais ces derniers n'ont pas tiré une seule fois au but de toute la première période. À la 41e, Otele a repris de la tête un centre de Shaqiri pour inscrire le 2-0.

En deuxième mi-temps, Servette a évolué de manière beaucoup plus offensive. Mais Otele a à nouveau pris le dessus sur Mall sur une frappe puissante pour sceller le score final à la 59e.

Après la trêve internationale, Servette se rendra dans l’Oberland bernois affronter Thoune, à nouveau leader du championnat après son succès 2-1 samedi à Saint-Gall.

/ATS
 

