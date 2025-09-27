Super League: Servette étrille la lanterne rouge

Servette semble avoir enfin trouvé son rythme de croisière en Super League. Les Genevois ont ...
Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Servette semble avoir enfin trouvé son rythme de croisière en Super League. Les Genevois ont signé un deuxième succès consécutif en battant la lanterne rouge Winterthour 4-0 lors de la 7e journée.

Cette victoire a dans un premier temps été construite grâce aux balles arrêtées. Les deux premières réussites des grenat sont tombées après des corners, qui ont permis à Ayé (8e) et Stevanovic (49e) de marquer de la tête. Ayant rapidement ouvert le score, les Genevois ont volontiers laissé le ballon aux visiteurs et ont spéculé sur des contres.

Sur l'un d'entre eux, Varela a signé le numéro trois (58e). Ayé a ensuite salé l'addition (61e) face à un adversaire qui s'est écroulé. Winterthour, qui n'a toujours pas gagné cette saison en championnat, a éprouvé beaucoup de peine à se montrer dangereux et a accusé de grosses lacunes défensives. Les Zurichois d'Uli Forte devront hausser leur niveau de jeu s'ils entendent éviter la relégation directe.

Après la victoire à Sion, Servette s'est donc bien relancé en Super League. Ces trois points font aussi du bien après l'élimination du week-end dernier en Coupe de Suisse à Yverdon.

Lugano s'est imposé pour sa part 2-1 face à Grasshopper au Cornaredo. Les Tessinois ont pris l'avantage par Grgic sur penalty (56e) après l'expulsion de Paloschi, averti deux fois (51e/54e)! A dix, GC a toutefois répliqué grâce à Jensen (70e), mais Behrens a donné la victoire aux bianconeri à la 74e.

/ATS
 

