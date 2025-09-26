Super League: Servette face à la lanterne rouge

Servette affronte Winterthour au Stade de Genève ce samedi (18h00), pour faire oublier son ...
Super League: Servette face à la lanterne rouge

Super League: Servette face à la lanterne rouge

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Servette affronte Winterthour au Stade de Genève ce samedi (18h00), pour faire oublier son élimination en Coupe de Suisse du week-end dernier.

Face à la lanterne rouge de Super League, les Grenat peuvent espérer obtenir leur deuxième victoire de la saison.

Avant la défaite face au pensionnaire de Challenge League Yverdon le samedi 20 septembre, Servette avait battu Sion trois jours plus tôt pour son premier succès cette saison en championnat. L'équipe de Jocelyn Gourvennec a grandement besoin de points pour s'éloigner du bas du classement.

De l'autre côté de la Sarine, le leader St-Gall jouera au Letzigrund (20h30) le FC Zurich, qui doit également se remettre d'une élimination en Coupe de Suisse douloureuse face au Stade Nyonnais. Enfin, Lugano accueillera Grasshopper Zurich (18h00) pour tenter de renouer avec une victoire qui lui échappe depuis le 10 août et un succès 3-1 face au FC Bâle.

/ATS
 

Actualités suivantes

Kane atteint la barre des 100 buts avec le Bayern

Kane atteint la barre des 100 buts avec le Bayern

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 22:37

La Juve a ramené ses pertes à 58 millions en 2024/25

La Juve a ramené ses pertes à 58 millions en 2024/25

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 20:55

Deux blessés de plus pour le FC Barcelone

Deux blessés de plus pour le FC Barcelone

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 17:57

Pajtim Kasami renforce Winterthour

Pajtim Kasami renforce Winterthour

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 08:19

Articles les plus lus

Barcelone se fait une belle frayeur mais renverse Oviedo

Barcelone se fait une belle frayeur mais renverse Oviedo

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 08:17

Pajtim Kasami renforce Winterthour

Pajtim Kasami renforce Winterthour

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 08:19

Deux blessés de plus pour le FC Barcelone

Deux blessés de plus pour le FC Barcelone

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 17:57

La Juve a ramené ses pertes à 58 millions en 2024/25

La Juve a ramené ses pertes à 58 millions en 2024/25

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 20:55

YB a pris l'eau face au Panathinaikos Athènes

YB a pris l'eau face au Panathinaikos Athènes

Football    Actualisé le 25.09.2025 - 23:01

Barcelone se fait une belle frayeur mais renverse Oviedo

Barcelone se fait une belle frayeur mais renverse Oviedo

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 08:17

Pajtim Kasami renforce Winterthour

Pajtim Kasami renforce Winterthour

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 08:19

Deux blessés de plus pour le FC Barcelone

Deux blessés de plus pour le FC Barcelone

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 17:57

Ronaldo plaide pour un retour de Neymar en sélection

Ronaldo plaide pour un retour de Neymar en sélection

Football    Actualisé le 25.09.2025 - 08:07

Messi qualifie Miami pour les play-off avec un doublé

Messi qualifie Miami pour les play-off avec un doublé

Football    Actualisé le 25.09.2025 - 08:09

YB a pris l'eau face au Panathinaikos Athènes

YB a pris l'eau face au Panathinaikos Athènes

Football    Actualisé le 25.09.2025 - 23:01

Barcelone se fait une belle frayeur mais renverse Oviedo

Barcelone se fait une belle frayeur mais renverse Oviedo

Football    Actualisé le 26.09.2025 - 08:17