Super League: Sion en déplacement à Zurich

Meilleur club romand depuis le début de la saison de Super League, Sion se déplace à Zurich ...
Super League: Sion en déplacement à Zurich

Super League: Sion en déplacement à Zurich

Photo: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

Meilleur club romand depuis le début de la saison de Super League, Sion se déplace à Zurich dimanche. Les hommes de Didier Tholot affrontent Grasshopper dès 14h au Letzigrund.

Sixième du classement avant cette 9e journée avec 12 points, le FC Sion doit se reprendre. Le club cher au président Christian Constantin reste sur trois matches sans victoire (1 défaite, 2 nuls). GC a pour sa part signé un succès convaincant (3-0) lors de sa dernière sortie face à son rival historique, le FC Zurich.

Lausanne se rend pour sa part en Suisse centrale pour défier le FC Lucerne (coup d'envoi 16h30). Le LS, 10e du classement avant cette 9e journée, veut confirmer l'éclatante victoire (5-0) décrochée face à Young Boys lors de la dernière journée avant la pause internationale. YB accueillera au même moment St-Gall, qui espère éviter une troisième défaite consécutive.

/ATS
 

Actualités suivantes

France: un Greenwood déchaîné permet à l'OM de prendre la tête

France: un Greenwood déchaîné permet à l'OM de prendre la tête

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 23:07

Super League: troisième succès de suite pour le FC Lugano

Super League: troisième succès de suite pour le FC Lugano

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 22:29

Premier League: Arsenal a fait le job contre Fulham

Premier League: Arsenal a fait le job contre Fulham

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 20:45

Bundesliga: le Bayern Munich a déjà fait le trou

Bundesliga: le Bayern Munich a déjà fait le trou

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 20:37

Articles les plus lus

Super League: Thoune reste en tête

Super League: Thoune reste en tête

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 19:55

Bundesliga: le Bayern Munich a déjà fait le trou

Bundesliga: le Bayern Munich a déjà fait le trou

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 20:37

Premier League: Arsenal a fait le job contre Fulham

Premier League: Arsenal a fait le job contre Fulham

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 20:45

Super League: troisième succès de suite pour le FC Lugano

Super League: troisième succès de suite pour le FC Lugano

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 22:29

Premier League: Xhaka et Sunderland ont le sourire

Premier League: Xhaka et Sunderland ont le sourire

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 18:07

Super League: Thoune reste en tête

Super League: Thoune reste en tête

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 19:55

Bundesliga: le Bayern Munich a déjà fait le trou

Bundesliga: le Bayern Munich a déjà fait le trou

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 20:37

Premier League: Arsenal a fait le job contre Fulham

Premier League: Arsenal a fait le job contre Fulham

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 20:45

Super League: Servette se déplace chez le leader

Super League: Servette se déplace chez le leader

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 04:03

Premier League: Postecoglu limogé après 39 jours à Nottingham

Premier League: Postecoglu limogé après 39 jours à Nottingham

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 16:01

Premier League: Xhaka et Sunderland ont le sourire

Premier League: Xhaka et Sunderland ont le sourire

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 18:07

Super League: Thoune reste en tête

Super League: Thoune reste en tête

Football    Actualisé le 18.10.2025 - 19:55