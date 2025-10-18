Super League: Sion en déplacement à Zurich

Meilleur club romand depuis le début de la saison de Super League, Sion se déplace à Zurich dimanche. Les hommes de Didier Tholot affrontent Grasshopper dès 14h au Letzigrund.

Sixième du classement avant cette 9e journée avec 12 points, le FC Sion doit se reprendre. Le club cher au président Christian Constantin reste sur trois matches sans victoire (1 défaite, 2 nuls). GC a pour sa part signé un succès convaincant (3-0) lors de sa dernière sortie face à son rival historique, le FC Zurich.

Lausanne se rend pour sa part en Suisse centrale pour défier le FC Lucerne (coup d'envoi 16h30). Le LS, 10e du classement avant cette 9e journée, veut confirmer l'éclatante victoire (5-0) décrochée face à Young Boys lors de la dernière journée avant la pause internationale. YB accueillera au même moment St-Gall, qui espère éviter une troisième défaite consécutive.

/ATS