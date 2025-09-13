Super League: Sion et Lausanne en terre zurichoise

Sion et Lausanne se déplacent dimanche dans le cadre de la 6e journée de Super League. Les ...
Super League: Sion et Lausanne en terre zurichoise

Super League: Sion et Lausanne en terre zurichoise

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Sion et Lausanne se déplacent dimanche dans le cadre de la 6e journée de Super League. Les Valaisans visent la victoire à Winterthour, tout comme le LS sur le terrain de Grasshopper.

Face à la lanterne rouge, Sion cherchera à se relancer après une défaite 1-0 concédée devant son public face à Bâle. Les hommes de Didier Tholot, rentrés dans le rang après leurs deux premières victoires, chercheront à se relancer à la Schützenwiese (14h00)

Moins en réussite sur la scène nationale que sur la scène européenne, le LS veut aussi retrouver la victoire à Zurich face à GC (16h30). Les Vaudois n'ont pour l'instant signé qu'un seul succès en championnat, lors de la première journée contre Winterthour (3-2).

Le troisième match de dimanche mettra aux prises Lucerne et Young Boys (16h30). Les joueurs de la capitale veulent confirmer leurs bonnes dispositions du moment face à une formation lucernoise jamais facile à manoeuvrer.

/ATS
 

