Super League: Sion renversé à Saint-Gall, Thoune se relance

Le FC Sion a fini par s'incliner mardi à Saint-Gall, lors de la 18e journée de Super League ...
Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Le FC Sion a fini par s'incliner mardi à Saint-Gall, lors de la 18e journée de Super League (3-1). Les Valaisans menaient 1-0 mais n'ont pas résisté au retour des Brodeurs en deuxième période.

Le magnifique but d'Ilyas Chouaref n'a pas suffi. Son coup de canon, qui n'a laissé aucune chance au portier saint-gallois Lawrence Ati Zigi (21e), a propulsé temporairement le FC Sion sur le podium de Super League. A la mi-temps, la troupe de Didier Tholot, invaincue depuis cinq matches en Super League, était revenue à un point de son adversaire du soir.

Une réalité qui n'a pas duré, la faute d'abord à Aliou Baldé. Le virevoltant attaquant prêté par l'OGC Nice à Saint-Gall a rattrapé son énorme raté de la 15e minute en égalisant peu après le thé (51e). Une réussite régularisée par la VAR après l'intervention de l'arbitre assistant pour un hors-jeu inexistant.

Un jeune marque pour ses débuts

Plus offensifs, les joueurs de Suisse orientale ont fini par faire plier Anthony Racioppi. Le portier de Sion a sorti le grand jeu devant Alessandro Vogt, mais sur le corner suivant, il n'a rien pu faire devant Lukas Görtler, qui l'a fusillé à bout portant (61e).

Saint-Gall a ajouté un troisième but dans le temps additionnel, signé du néophyte Diego Besio (19 ans), qui disputait ses premières minutes en Super League.

Après deux victoires de rang, les Valaisans rechutent donc mais restent installés dans le top 6. Ils auront l'occasion de boucler leur année sur une bonne note samedi lors de la réception de la lanterne rouge Winterthour (18h00).

Thoune redémarre

Une lanterne rouge qui est toujours en besoin de points après sa défaite mardi devant le leader Thoune (4-1). Les joueurs de l'Oberland bernois ont relancé la machine après leur défaite contre Saint-Gall samedi lors du match au sommet de cette fin d'année (2-0). Ils gardent trois points d'avance sur les Brodeurs.

Ethan Meichtry et Elmin Rastoder ont donné deux longueurs d'avance à Thoune avant l'expulsion précoce de Remo Arnold (26e). Andrin Hunziker a réduit la marque pour 'Winti' avant le 3-1 de Justin Roth. Dans le temps additionnel, Christopher Ibayi a entériné la 12e victoire de la saison du promu.

/ATS
 

