Super League: Sion s'incline face à l'improbable leader Thoune

Le FC Sion a raté une belle occasion de se rapprocher du podium de Super League samedi. Les Valaisans se sont inclinés 1-0 à domicile face au FC Thoune, assuré de terminer la 10e journée comme leader.

Les Bernois, qui font leur retour dans l'élite du football suisse cette saison, ont marqué l'unique but de cette partie en première mi-temps. Il est venu d'un coup de pied magique de Kastriot Imeri, qui a envoyé un coup-franc direct hors de portée d'Anthony Racciopi, le gardien du FC Sion (12e).

Ce dernier, une nouvelle fois très bon dans le but sédunois, a multiplié les parades pour garder son équipe dans le match. Il a renvoyé du pied un essai de Valmir Matoshi (42e), s'est envolé pour détourner sur sa barre une belle frappe de Michael Heule (53e), avant de sortir avec autorité dans les pieds de Brighton Labeau (63e).

Mais tous ces exploits se sont avérés inutiles, le FC Sion se montrant incapable de marquer sous la pluie qui n'a jamais cessé de tomber sur Tourbillon. Après cette 3e défaite de la saison, les hommes de Didier Tholot comptent 7 points de retard sur Thoune.

Saint-Gall suit de près

Le leader qui ne finit plus de surprendre voit toutefois Saint-Gall lui coller à la semelle. Le club de Suisse orientale a foudroyé Grasshopper 5-0, bien aidé par un doublé rapide de son jeune attaquant Alessandro Vogt.

Ce dernier a marqué ses 6e et 7e buts de la saison entre la 10e et la 15e minute de jeu, avant que Jozo Stanic (29e), Shkelqim Vladi (72e) et Carlo Boukhalfa (92e) ne corsent l'addition. Au classement, Saint-Gall, deuxième, ne compte qu'une longueur de retard sur Thoune et pourrait être rejoint par Bâle, qui se déplace à Lausanne dimanche.

/ATS