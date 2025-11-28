Super League: Sion se rend à Lugano

Le FC Sion se rend à Lugano pour la 15e journée de Super League samedi (18h00). Les Sédunois ...
Super League: Sion se rend à Lugano

Super League: Sion se rend à Lugano

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le FC Sion se rend à Lugano pour la 15e journée de Super League samedi (18h00). Les Sédunois affichent un bilan mitigé de 5 points sur 5 matches, et restent sur trois rencontres sans victoire.

Lors de 2e journée du championnat, la troupe de Didier Tholot avait écrasé les Tessinois alors en crise 4-0. Depuis, les Luganais ont relevé la tête et ont remporté six de leurs huit derniers matches, mais ont concédé la défaite à domicile face à St-Gall lors de leur dernière rencontre.

À la même heure, le FC Zurich accueille son rival Grasshopper pour le derby du chef-lieu cantonal. GC a l'occasion de revenir à hauteur du FCZ (17 points) en cas de victoire, face à une équipe que les Sauterelles ont battu 3-0 lors de leur dernière confrontation.

Sur le coup de 20h30, Winterthour tentera de cueillir sa 2e victoire de la saison sur la pelouse du FC Lucerne. Au tour précédent, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 2-2.

/ATS
 

Actualités suivantes

Une défaite rageante pour Rafel Navarro et la Suisse

Une défaite rageante pour Rafel Navarro et la Suisse

Football    Actualisé le 28.11.2025 - 21:07

Mondial 2026: L'Iran boycotte le tirage au sort à Washington

Mondial 2026: L'Iran boycotte le tirage au sort à Washington

Football    Actualisé le 28.11.2025 - 10:47

Bâle vaincu à Genk

Bâle vaincu à Genk

Football    Actualisé le 27.11.2025 - 23:03

Aston Villa sans pitié pour YB

Aston Villa sans pitié pour YB

Football    Actualisé le 27.11.2025 - 21:31

Articles les plus lus

Aston Villa sans pitié pour YB

Aston Villa sans pitié pour YB

Football    Actualisé le 27.11.2025 - 21:31

Battu à Poznan, le LS perd son invincibilité en Conference League

Battu à Poznan, le LS perd son invincibilité en Conference League

Football    Actualisé le 27.11.2025 - 21:35

Bâle vaincu à Genk

Bâle vaincu à Genk

Football    Actualisé le 27.11.2025 - 23:03

Mondial 2026: L'Iran boycotte le tirage au sort à Washington

Mondial 2026: L'Iran boycotte le tirage au sort à Washington

Football    Actualisé le 28.11.2025 - 10:47

Arne Slot veut « continuer à se battre » avec Liverpool

Arne Slot veut « continuer à se battre » avec Liverpool

Football    Actualisé le 27.11.2025 - 18:39

Aston Villa sans pitié pour YB

Aston Villa sans pitié pour YB

Football    Actualisé le 27.11.2025 - 21:31

Battu à Poznan, le LS perd son invincibilité en Conference League

Battu à Poznan, le LS perd son invincibilité en Conference League

Football    Actualisé le 27.11.2025 - 21:35

Bâle vaincu à Genk

Bâle vaincu à Genk

Football    Actualisé le 27.11.2025 - 23:03

Conference League: Lausanne en déplacement à Poznan

Conference League: Lausanne en déplacement à Poznan

Football    Actualisé le 27.11.2025 - 04:03

L'équipe de Suisse M21 se sépare de Sascha Stauch

L'équipe de Suisse M21 se sépare de Sascha Stauch

Football    Actualisé le 27.11.2025 - 09:33

Arne Slot veut « continuer à se battre » avec Liverpool

Arne Slot veut « continuer à se battre » avec Liverpool

Football    Actualisé le 27.11.2025 - 18:39

Battu à Poznan, le LS perd son invincibilité en Conference League

Battu à Poznan, le LS perd son invincibilité en Conference League

Football    Actualisé le 27.11.2025 - 21:35