Super League: Sion toujours lanterne rouge

Le FC Sion reste lanterne rouge de Super League au terme de la 34e journée. Les Valaisans ont été battus chez eux 2-0 par les Young Boys, déjà assurés du titre de champion.

L'inévitable Nsame s'est fait l'auteur d'un doublé qui lui a permis de reprendre la tête du classement des buteurs avec 20 réussites, soit une de plus que son coéquipier Cedric Itten. L'attaquant camerounais a ouvert le score à la 27e sur un penalty accordé par la VAR qui a fait beaucoup discuter - main de Lavanchy au visage d'Imeri - avant d'ajouter le numéro deux à la 50e sur une passe de Benito au milieu d'une défense sédunoise peu attentive.

Le réalisme était bernois

Le quatrième passage de Paolo Tramezzani sur le banc valaisan a ainsi débuté par une défaite aussi logique qu'attendue. Même si son équipe - affaiblie par de nombreux absents sur blessure - a montré de la volonté et une organisation cohérente, le technicien italien a dû se résoudre à l'évidence: les Bernois étaient plus réalistes et plus précis dans leurs passes.

Sion reste sur une série noire incroyable à Tourbillon: onze matches sans victoire, avec seulement deux points pris! Le dernier succès à domicile remonte au 15 octobre 2022, un 2-0 contre Lucerne, club qui viendra en Valais jeudi pour la 35e journée...

