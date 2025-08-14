Super League: Thoune obtient le prêt de Kastriot Imeri

Kastriot Imeri (25 ans) a été prêté par les Young Boys à Thoune jusqu'au terme de la saison. Le club de l'Oberland dispose en outre d'une option d'achat, a-t-il indiqué.

Imeri avait rejoint le club de la capitale il y a trois ans en provenance de Servette. Mais il ne s'est jamais vraiment imposé avec YB. Sa première saison a certes été solide, mais il a ensuite été handicapé par une sérieuse blessure. Lors de la saison écoulée, il a principalement dû se contenter d'un rôle de remplaçant.

Le Genevois espère relancer sa carrière avec Thoune, où son temps de jeu devrait être plus conséquent. Le promu a remporté ses trois premiers matches cette saison en Super League.

/ATS