Super League: Thoune reste en tête

Thoune reste leader de Super League. Lors de la 9e journée, les Bernois ont battu Servette 3-1. Le promu continue donc de surprendre en bien pour son retour dans l'élite.

La partie a été très animée, surtout dans sa phase initiale. Stevanovic a donné l'avantage aux visiteurs dès la 6e, mais Thoune ne s'est pas laissé impressionner. Imeri a égalisé une minute plus tard, avant que Labeau ne signe le 2-1 à la 18e après un énorme cafouillage entre le gardien Mall et Rouiller.

En seconde période, Servette aurait pu égaliser avec un peu plus d'efficacité. Ayé a touché la barre alors qu'il avait le but vide devant lui (55e), Stevanovic a tiré au-dessus en très bonne position (68e) et une tête de Morandi a frôlé le poteau (93e).

Meichtry a assuré les trois points à la 94e. Mauro Lustrinelli a fait les bons choix: tant Imeri que Labeau ont fêté leur première titularisation avec un but.

Winterthour inquiète

Dans l'autre rencontre, Bâle n'a éprouvé aucun problème pour l'emporter 3-0 contre un très faible Winterthour. Les Rhénans ont fait la différence avant le repos après des réussites de Leroy (4e), Shaqiri (30e/pen) et Daniliuc (33e).

Avec 2 points seulement à son actif, Winterthour commence à se trouver dans une situation très compromise. La position de l'entraîneur Uli Forte est forcément menacée.

