Super League: Thoune sans Ibayi et Reichmuth

Le FC Thoune sera momentanément privé de ses deux meilleurs buteurs, Chrisopher Ibayi et Nils Reichmuth. Tous deux sont blessés, a indiqué le club bernois leader de Super League.

Ils ne seront pas à disposition pour la reprise du championnat, le 18 janvier à Zurich contre Grasshopper. Ibayi sera absent trois semaines en raison d'une blessure dont la nature n'a pas été précisée. Le Congolais, avec 9 buts, occupe le 3e rang du classement des buteurs.

Pour sa part, Reichmuth s'est soumis peu avant Noël à une opération à une main prévue depuis longtemps. Il sera de retour sur les pelouses en février.

/ATS