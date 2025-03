Super League: Yverdon reçoit Lucerne

Yverdon reçoit Lucerne, l'un des quatre co-leaders de la Super League, dimanche (16h30) au Stade municipal. Les Nord-Vaudois sont toujours sous la menace de Winterthour en bas du classement.

YS est sur courant alternatif depuis quelques semaines. Après avoir assuré le coup face à la lanterne rouge début février (3-0), les joueurs de Paolo Tramezzani ont sombré sur les pelouses d'YB (6-1) et du LS (4-1), avant de rebondir à domicile contre Saint-Gall (1-0).

La défaite lors de la dernière journée à Zurich (2-1) a une fois de plus souligné que le salut des vert et blanc passera par leur antre, où ils sont bien plus à leur aise qu'à l'extérieur depuis leur montée en Super League. Le FC Lucerne n'aura donc pas tâche aisée face à une équipe qui n'a pas perdu en 2025 dans son stade.

Lugano tentera, pour sa part, de se relancer après une défaite subie à Berne (1-0). Les Tessinois accueillent le FC Zurich (14h15), trois jours après l'élimination du FCZ en quart de finale de la Coupe de Suisse par les Young Boys, qui affrontent quant à eux Grasshopper au Letzigrund (16h30).

/ATS