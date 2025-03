Super League: Yverdon rejoint sur le fil par Lucerne

Yverdon va nourrir de gros regrets. Menant 2-0 à la 88e contre Lucerne, le club du nord vaudois a finalement concédé un nul 2-2 terriblement frustrant lors de la 26e journée de Super League.

Les buts yverdonnois ont été inscrits par Aké (49e) et Baradji (63e). Tout semblait alors être bien embarqué pour l'équipe de Paolo Tramezzani, bien organisée et disciplinée.

Surtout que Lucerne, qui aurait rejoint le duo de tête en cas de succès, est longtemps resté loin du compte. Les visiteurs ont été très décevants, surtout sur le plan offensif. Leur premier tir cadré a été enregistré à la 76e, sur un penalty tiré par Spadanuda et sauvé avec brio par Bernardoni!

Le portier français n'a cependant rien pu faire sur un deuxième penalty cette fois réussi par Karweina (88e). Et une minute plus tard, une tête de Stankovic sur corner apportait aux visiteurs un point inespéré.

GC bat YB

Grasshopper a empoché trois points très précieux dimanche. Les Sauterelles se sont imposées 1-0 face aux Young Boys grâce à une réussite de Kittel (49e), sa première en Super League.

Les Bernois, qui ont perdu Zoukrou et Monteiro sur blessure avant la pause, basculent à nouveau sous la barre, à la 7e place avec 37 unités. Ils ont une fois encore balbutié leur football, comme trop souvent cette saison.

GC progresse ainsi d'un rang et se retrouve 10e avec 26 points. Yverdon en compte 25 et Winterthour 20. Rien n'est dit non plus dans la lutte contre la relégation.

