Super League: derby du Rhône critique pour Servette

Le Servette FC se rend mercredi à Sion (19h00) avec pour objectif d'enfin décrocher une victoire en Super League. A Lugano, le Lausanne-Sport veut aussi mettre fin à sa série de défaites.

Ces deux matches en retard de la 4e journée donnent l'occasion à trois équipes en besoin de points (Lugano, Servette, LS) de se refaire une santé. Le FC Sion pourrait de son côté s'installer sur le podium en cas de succès à Tourbillon.

Vainqueurs dimanche à Winterthour (3-2) malgré quelques frayeurs en fin de match, les joueurs de Didier Tholot réussissent un très bon début de saison. Une quatrième victoire en six matches mercredi confirmerait que Sion est bien le meilleur club romand du moment.

Lausanne a pour sa part concédé une quatrième défaite consécutive en championnat dimanche sur la pelouse de Grasshopper (3-1). En se rendant chez des Tessinois encore plus en crise, le LS doit vraiment saisir l'opportunité de se relancer.

/ATS