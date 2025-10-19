Super League: frustration pour le Lausanne-Sport

Le Lausanne-Sport peut s'en vouloir. Lors de la 9e journée de Super League, les Vaudois ont ...
Photo: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

Le Lausanne-Sport peut s'en vouloir. Lors de la 9e journée de Super League, les Vaudois ont fait 2-2 à Lucerne en encaissant deux buts en fin de rencontre alors qu'ils semblaient devoir s'imposer.

Une réussite de Beloko (53e) et un autogoal de Dorn (74e) avaient en effet mis les visiteurs sur la voie royale. Mais ils n'ont pas tenu la distance: Lucerne - qui n'a toujours pas gagné cette saison devant son public - a arraché un point grâce à des buts de Spadanuda (84e) et Ciganiks (90e).

Les Young Boys ont pour leur part été battus chez eux Wankdorf, où Saint-Gall s'est imposé 2-1 à Berne grâce à Gaal (56e) et Görtler (87e). Fassnacht a manqué un penalty pour YB en première période. Bedia a égalisé à la 85e, mais la joie bernoise a été de courte durée. Avec ce succès, les Brodeurs occupent le troisième rang, à égalité avec Bâle et à une longueur de Thoune.

/ATS
 

