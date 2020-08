Super League: le FC Bâle mise sur Ciriaco Sforza

Ciriaco Sforza (50 ans) est le nouvel entraîneur du FC Bâle. L'ancien international a signé un contrat de deux ans avec le club rhénan. Il prendra dès le 1er septembre la succession de Marcel Koller.

Sforza dirigeait jusqu'ici Wil, en Challenge League, depuis avril 2019. Il a par le passé aussi entraîné Lucerne, Grasshopper, Wohlen et Thoune. Il a la réputation de volontiers miser sur les jeunes.

Comme joueur, le meneur de jeu a disputé 79 matches avec l'équipe de Suisse, marquant six buts. Après avoir été formé à GC et aussi porté le maillot d'Aarau, il a connu une brillante carrière à l'étranger, évoluant avec Kaiserslautern, le Bayern Munich et l'Inter Milan.

Il a remporté la Coupe UEFA 1996 et la Ligue des champions 2001 avec le Bayern. Sforza a aussi fêté deux titres en Bundesliga, avec Kaiserslautern en 1998 et le Bayern en 2001. En Suisse, il a gagné la Coupe et le championnat avec GC.

Le FC Bâle traverse actuellement une période difficile. Plusieurs figures emblématiques du club comme Markus Streller et Alex Frei ont démissionné de leur poste ou ont quitté le club. La pression se fait de plus en plus forte sur les épaules du président Bernhard Burgener, même si Bâle s'est qualifié mardi pour la finale de la Coupe de Suisse.

