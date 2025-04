Super League: le FC Bâle nouveau leader

Bâle s'est installé dans le fauteuil de leader au terme de la 30e journée de Super League. Les Rhénans ont battu Grasshopper 2-1 pour prendre un point d'avance sur Servette.

Une fois encore, Xherdan Shaqiri a joué un rôle déterminant dans la victoire des Bâlois grâce à sa science sur balles arrêtées. Il a d'abord trouvé la tête de Schmid pour l'ouverture du score (16e), avant d'être à l'origine du superbe 2-0 inscrit sur un retourné acrobatique par Otele (40e), le coup franc du capitaine du FCB étant repoussé par Hammel sur le buteur.

Bâle n'a donc pas manqué l'occasion de se hisser en tête, même si sa seconde période n'a pas été très convaincante. GC a réduit l'écart sur un penalty de Morandi (70e), mais n'a pas réussi à arracher un point qui aurait été précieux. Les Sauterelles, avec quatre unités d'avance seulement sur la lanterne rouge Winterthour, ne sont pas encore tirées d'affaire.

L'autre rencontre de la soirée s'est conclue sur un nul 1-1 entre Lucerne et Saint-Gall. Les deux buts ont été inscrits en début de match par Villiger (2e) et Akolo (9e). Ce point fait davantage les affaires de Lucerne que des Brodeurs, qui sont à six longueurs de la barre.

