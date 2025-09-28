Super League: le FC Sion affronte Lausanne à Tourbillon

Le FC Sion accueille Lausanne-Sport à Tourbillon dimanche pour la 7e journée de Super League (16h30). Les Sédunois souhaiteront capitaliser sur leur bon début de saison.

Face aux hommes de Didier Tholot, le LS de Peter Zeidler tentera d'obtenir un succès attendu depuis le 27 juillet et une victoire 3-2 face à Lugano. Les Vaudois désireront faire le plein de confiance avant de recevoir les Islandais de Breidablik jeudi (18h45) en phase de ligue de la Conference League.

Le FC Thoune se rend pour sa part au Wankdorf pour jouer son voisin Young Boys (14h00). L'occasion pour les joueurs de Mauro Lustrinelli de conforter leur place dans le haut du classement, eux qui effectuent un excellent début de saison. Pour YB, l'enjeu est de se remettre sur de bons rails après la lourde défaite contre le Panathinaikos en Europa League jeudi.

Enfin, le FC Bâle accueille Lucerne au Parc St-Jacques (16h30). Si la troupe de Ludovic Magnin reste sur deux succès d'affilée en Super League, sa défaite face au SC Fribourg mercredi en Europa League vient ternir ce bilan.

/ATS