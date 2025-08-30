Super League: le champion gagne enfin en déplacement

Bâle a gagné 1-0 à Tourbillon face au FC Sion lors de la 5e journée de Super League. Les Rhénans ont fêté leur premier succès de la saison à l'extérieur et infligé une première défaite aux Valaisans.

Cette partie qui n'a pas atteint des sommets, tant s'en faut, a été décidée dès la 14e avec une réussite - sa première en Super League - du jeune Junior Zé (19 ans), servi par Shaqiri. Le FCB, qui avait perdu lors de ses deux premiers déplacements, s'est ensuite appliqué à gérer son avance sans prendre de risques.

Ludovic Magnin se satisfera sans doute de cette victoire qui arrive après la déception de l'échec dans la course à la Ligue des champions. Le technicien vaudois sera aussi soulagé d'avoir vu son équipe ne pas encaisser de but, ce qui ne lui était encore jamais arrivé depuis le début de la saison.

Pour sa part, Sion a cruellement déçu: les hommes de Didier Tholot n'ont jamais pu bousculer leurs adversaires et enflammer le match. Dans ces conditions, il était difficile pour eux d'obtenir un résultat positif même si Hitz a dû enfin s'employer sur un tir de Bouchlarem à la... 93e.

/ATS