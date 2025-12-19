Super League: le match Sion - Winterthour renvoyé

La trêve hivernale arrive plus tôt que prévu pour le FC Sion. La SFL a annoncé que son match ...
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

La trêve hivernale arrive plus tôt que prévu pour le FC Sion. La SFL a annoncé que son match de samedi face à Winterthour était renvoyé en raison d'un virus qui a décimé les rangs zurichois.

'La direction de la Swiss Football League a validé la demande du FC Winterthour, après que le club ait fourni les certificats médicaux de 8 joueurs malades, atteints du même virus', écrit la SFL vendredi dans un communiqué.

La ligue précise qu'une équipe peut demander un tel report dès que six joueurs sont atteints d'un même virus. Prévu samedi à 18h00 à Tourbillon, ce match sera donc joué en 2026, à une date qui devra être définie.

