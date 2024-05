Super League: le titre pourrait être attribué ce soir

Le titre de champion de Suisse pourrait être attribué ce soir lors de la 36e journée de Super League. Les Young Boys sont idéalement placés pour conquérir un 17e sacre national.

Pour ce faire, il faut que les Bernois, qui reçoivent Saint-Gall dès 20h30, récoltent plus de points que Lugano, qui accueillera pour sa part simultanément Winterthour. Avec six points d'avance et une bien meilleure différence de buts, YB a tout pour conserver le titre acquis la saison dernière, malgré un exercice parfois mitigé qui a abouti au limogeage de Raphël Wicky au début février.

Joël Magnin, qui assure l'intérim jusqu'au terme de la saison, a su remettre les Bernois sur les bons rails. Avec 17 titres, les Young Boys rejoindraient Servette au palmarès. Seuls Grasshopper (27) et Bâle (20) ont été plus souvent champions.

/ATS