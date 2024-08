Super League: les Young Boys n'avancent pas

Les Young Boys restent derniers de Super League. Lors de la 6e journée, les champions de Suisse ont dû se contenter d'un nul 1-1 à domicile contre le Lausanne-Sport.

L'euphorie née de la qualification pour la Ligue des champions mardi soir à Istanbul ne s'est pas transposée en championnat pour des Bernois méconnaissables et qui peuvent s'estimer heureux de ne pas avoir perdu. Car l'ouverture du score signée Ugrinic (45e) est tombée contre le cours du jeu. Les visiteurs ont été bien plus dangereux, mais ils se sont heurtés à un excellent Keller. Ils ont aussi été trop imprécis et fébriles au moment de conclure.

Le LS a toutefois au moins pu égaliser, grâce à une tête de Sow après un corner (70e). YB a même fini à dix après l'expulsion de Zoukrou (75e) pour une faute de dernier recours signalée par la VAR.

/ATS