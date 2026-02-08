Super League: occasion manquée pour le Lausanne-Sport

Le Lausanne-Sport a été tenu en échec 1-1 à domicile par Saint-Gall lors de la 23e journée ...
Super League: occasion manquée pour le Lausanne-Sport

Super League: occasion manquée pour le Lausanne-Sport

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le Lausanne-Sport a été tenu en échec 1-1 à domicile par Saint-Gall lors de la 23e journée de Super League. Les Vaudois n'ont pas été capables de concrétiser leur domination.

Sion et YB ayant fait match nul samedi, l'occasion était belle pour le Lausanne-Sport de se rapprocher de la barre. Mais les hommes de Peter Zeidler n'y sont pas parvenus, par manque d'efficacité.

Le LS a eu le bonheur d'ouvrir le score dès la 2e par Janneh, mais les Brodeurs ont répliqué par Baldé à la 9e. Le score n'a plus évolué ensuite, malgré pas mal d'occasions des deux côtés en première mi-temps, puis pour les Vaudois uniquement ensuite. Le Lausanne-Sport reste ainsi à quatre points des Young Boys (6e) et à cinq de Sion (5e).

Dans le 'Klassiker', le FC Bâle s'est imposé in extremis 2-1 contre le FC Zurich. Menés dès la 16e après une réussite de Sauter, les Rhénans ont retourné la table en fin de partie grâce à un penalty de Shaqiri (90e) et un but de Salah (96e). Après trois défaites, Stephan Lichtsteiner a ainsi enfin pu fêter une victoire depuis qu'il a relayé Ludovic Magnin sur le banc du FCB.

/ATS
 

Actualités suivantes

Super League: un sixième succès de suite pour le leader Thoune

Super League: un sixième succès de suite pour le leader Thoune

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 16:05

Servette reçoit Thoune, promu et leader de Super League

Servette reçoit Thoune, promu et leader de Super League

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 04:07

Young Boys perd deux points sur la pelouse de Grasshopper

Young Boys perd deux points sur la pelouse de Grasshopper

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 22:41

Tenu en échec par Lucerne, Sion fait du surplace en Super League

Tenu en échec par Lucerne, Sion fait du surplace en Super League

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 20:13

Articles les plus lus

Privé de Xhaka, Sunderland subit la loi d'Arsenal

Privé de Xhaka, Sunderland subit la loi d'Arsenal

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 18:20

Tenu en échec par Lucerne, Sion fait du surplace en Super League

Tenu en échec par Lucerne, Sion fait du surplace en Super League

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 20:13

Young Boys perd deux points sur la pelouse de Grasshopper

Young Boys perd deux points sur la pelouse de Grasshopper

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 22:41

Servette reçoit Thoune, promu et leader de Super League

Servette reçoit Thoune, promu et leader de Super League

Football    Actualisé le 08.02.2026 - 04:07

Dortmund met la pression sur le Bayern, Manzambi voit rouge

Dortmund met la pression sur le Bayern, Manzambi voit rouge

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 17:47

Privé de Xhaka, Sunderland subit la loi d'Arsenal

Privé de Xhaka, Sunderland subit la loi d'Arsenal

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 18:20

Tenu en échec par Lucerne, Sion fait du surplace en Super League

Tenu en échec par Lucerne, Sion fait du surplace en Super League

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 20:13

Young Boys perd deux points sur la pelouse de Grasshopper

Young Boys perd deux points sur la pelouse de Grasshopper

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 22:41

Premier League: troisième but de la saison pour Noah Okafor

Premier League: troisième but de la saison pour Noah Okafor

Football    Actualisé le 06.02.2026 - 23:06

Sion accueille à nouveau Lucerne en Super League

Sion accueille à nouveau Lucerne en Super League

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 04:06

Dortmund met la pression sur le Bayern, Manzambi voit rouge

Dortmund met la pression sur le Bayern, Manzambi voit rouge

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 17:47

Privé de Xhaka, Sunderland subit la loi d'Arsenal

Privé de Xhaka, Sunderland subit la loi d'Arsenal

Football    Actualisé le 07.02.2026 - 18:20