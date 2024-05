Super League: pas de miracle pour le Stade Lausanne-Ouchy

Le Stade Lausanne-Ouchy retrouvera la Challenge League après un an dans l'élite. A deux journées de la fin, les Vaudois ne peuvent désormais plus échapper à la dernière place du Relegation Group.

Pour entretenir un très mince espoir de s'en sortir, le SLO devait absolument s'imposer à Bâle, et espérer simultanément qu'Yverdon lui donne un coup de main en allant gagner à Zurich contre Grasshopper. Battu 2-0 au Parc St-Jacques sur des buts d'Ajeti à la 63e et de Dräger à la 96e, l'équipe de Ricardo Dionisio n'a pas été en mesure de remplir sa part de contrat.

Le SLO n'a pas montré grand-chose sur le plan offensif, comme si, inconsciemment, les joueurs n'y croyaient déjà plus. Avec ces trois points, le FCB a lui mathématiquement assuré son maintien.

La seconde condition n'a pas été remplie non plus. Au Letzigrund, GC l'a emporté 2-0 face à un Yverdon qui voyage décidément mal. Des réussites de Momoh (40e) et Ndenge (89e) ont permis aux Sauterelles de pouvoir encore nourrir l'espoir d'échapper à la 11e place synonyme de barrage.

Les protégés de Marco Schällibaum ne sont plus qu'à quatre longueurs du Lausanne-Sport, qui serait bien inspiré de gagner jeudi à domicile contre Lucerne...

