Super League: pas de vainqueur au Letzigrund

La 27e journée de Super League s'est ouverte sur un match nul au Letzigrund. Zurich et Bâle se sont en effet séparés sur un score de 1-1 qui ne fait pas vraiment l'affaire des deux clubs.

Contre le cours du jeu, les Rhénans ont ouvert le score à la 19e par Lopez, qui s'est ainsi offert un joli cadeau d'anniversaire le jour de ses 24 ans. Mais le FCZ n'a pas tardé à répliquer. Après une perte de balle de Calafiori, Condé a trouvé la lucarne d'une somptueuse frappe (26e).

Longtemps un peu bloqué, le match s'est débridé dans sa partie finale, les deux équipes cherchant le but décisif. Zurich n'est pas passé loin avec Krasniqi (71e), Mathew (76e) et surtout Okita (80e), dont le tir s'écrasait sur la barre. Mais le FCB a aussi été dangereux par Diouf (88e) et Ndoye (90e), sans toutefois pouvoir faire bouger le score.

/ATS